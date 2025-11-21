Die Mietzinseinnahmen beliefen sich gemäss Geschäftsbericht auf 189,6 Millionen Franken und der Nettoertrag lag bei 125,9 Millionen. Einschliesslich nicht realisierter Kapitalgewinne und -verluste ergab sich ein Gesamterfolg von 213,1 Millionen Franken.
Im Frühjahr 2024 hatte Axa drei Schweizer Immobilienfonds zum Axa Real Estate Fund Switzerland zusammengeführt. Daher sei ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen nur bedingt möglich, hiess es. Auf Basis der erzielten Ergebnisse 2024/25 werden den Anlegern 31,00 Franken pro Anteil ausgeschüttet.
Der Fonds mit Fokus auf Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz umfasst laut den Angaben ein Anlageportfolio mit einem Marktwert von 5,09 Milliarden Franken (VJ 4,88 Mrd). Das Nettofondsvermögen betrug 4,35 Milliarden Franken (4,20 Mrd). Dabei machen Wohnimmobilien knapp 61 Prozent am Portfolio aus, Geschäftsliegenschaften 31 Prozent.
Die Portfolioqualität sei im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Zukäufe von zwei Wohnüberbauungen in Münchenstein (BL) und Egg (ZH) und den Verkauf zweier nicht strategischer Geschäftsliegenschaften gezielt optimiert worden, hiess es weiter. Der Gesamtwert der Ankäufe lag bei 106,3 Millionen Franken.
Das Fondsportfolio soll laut den Plänen gezielt erweitert und mit qualitativen Wohn-, Gemischt- und Gewerbeimmobilien ausgebaut werden. Dabei liege der Fokus auf Investitionen in wirtschaftlich starken Regionen und der weiteren Reduktion der CO2-Emissionen, so die Mitteilung.
mk/cg
(AWP)