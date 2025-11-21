Der Fonds mit Fokus auf Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz umfasst laut den Angaben ein Anlageportfolio mit einem Marktwert von 5,09 Milliarden Franken (VJ 4,88 Mrd). Das Nettofondsvermögen betrug 4,35 Milliarden Franken (4,20 Mrd). Dabei machen Wohnimmobilien knapp 61 Prozent am Portfolio aus, Geschäftsliegenschaften 31 Prozent.