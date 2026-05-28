Der Axa Real Estate Fund Switzerland verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (per Ende März) eine Anlagerendite von 3,17 Prozent. Das Anlageportfolio ist im Vergleich zum Vorhalbjahr um 3,5 Prozent gewachsen auf einen Marktwert von 5,27 Milliarden Franken.