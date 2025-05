Insgesamt sind die Zahlen gemäss dem am Mittwoch publizierten Halbjahresbericht wegen des Zusammenschlusses im Vorjahr aber nur bedingt vergleichbar. Die zum französischen Axa-Konzern gehörende Versicherungsgruppe hatte per Ende März 2024 drei Schweizer Immobilienfonds unter einem Dach vereint. Dadurch entstand laut Axa-Angaben der in der Schweiz grösste Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen.