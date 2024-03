Der AXA Real Estate Fund Switzerland ist in qualitativ hochwertige Wohn- und Geschäftsliegenschaften, gemischt genutzte Liegenschaften sowie Entwicklungs- und Bauprojekte in der ganzen Schweiz investiert. Die Anlagen konzentrieren sich auf Städte in den wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilien (rund 60 Prozent des Gesamtportfolios).