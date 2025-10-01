Der abtretende Axa-Schweiz-Chef Petrillo ist bereits seit 2009 im Unternehmen. Zu Beginn hatte er die Produktentwicklung im Einzellebensgeschäft geleitet, 2012 wurde er Finanzchef und ab 2016 führte er die wichtige Sach- und Haftpflichtsparte (P&C) bei Axa Schweiz. «Nach 16 Jahren im Unternehmen, davon acht als CEO, ist für mich der Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen und die Leitung der Axa Schweiz am Ende unseres Jubiläumsjahres abzugeben», wird Petrillo zitiert. Die frühere Winterthur Versicherung feiert ihr 150-jähriges Jubiläum.