Die Ernennung erfolgt vorbehältlich der nötigen aufsichtsrechtlichen Bewilligungen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Deflorin ist seit April 2025 als Leiter Distribution und Mitglied der Geschäftsleitung für die Schweizer Tochter des französischen Versicherungsriesen tätig.
Davor arbeitete der 54-jährige Schweizer, der gemäss den Angaben alle vier Landessprachen spricht, zwölf Jahre bei der Mobiliar - ab 2012 als Verantwortlicher für den Bereich Privatpersonen, die letzten zehn Jahre in der Geschäftsleitung als Leiter Versicherungen und Leiter Markt Management. Noch früher war er in verschiedenen leitenden Positionen für den Versicherer Zurich Insurance tätig.
Axa Schweiz verfügt mit über 340 Geschäftsstellen gemäss eigenen Angaben das schweizweit grösste Vertriebsnetz in der Versicherungsbranche. Sie erzielte 2024 ein Geschäftsvolumen von 6,2 Milliarden Franken.
uh/ra
(AWP)