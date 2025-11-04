Davor arbeitete der 54-jährige Schweizer, der gemäss den Angaben alle vier Landessprachen spricht, zwölf Jahre bei der Mobiliar - ab 2012 als Verantwortlicher für den Bereich Privatpersonen, die letzten zehn Jahre in der Geschäftsleitung als Leiter Versicherungen und Leiter Markt Management. Noch früher war er in verschiedenen leitenden Positionen für den Versicherer Zurich Insurance tätig.