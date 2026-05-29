Starke Zunahme psychisch bedingter IV-Fälle

Eine deutliche Zunahme habe es in den vergangenen Jahren bei den psychisch bedingten IV-Fällen gegeben, hiess es weiter. Diese hätten in den Jahren 2021 bis 2025 um 78 Prozent zugenommen. Im BVG-Bereich müssten inzwischen 47 Prozent der Rückstellungen für neue IV-Fälle für psychisch bedingte Krankheiten vorgenommen werden. In Franken ausgedrückt seien dies über 220 Millionen.