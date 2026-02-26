Bei den Unternehmenskunden trugen laut den Angaben sowohl die kollektive Personenversicherung wie auch das Haftpflichtgeschäft zum Volumenanstieg bei. Im Gegensatz dazu halte in der Krankentaggeldversicherung der Trend zu zunehmenden Arbeitsabsenzen wegen psychischer Erkrankungen an, was die Schadensbilanz belaste.