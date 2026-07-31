Der französische Versicherer Axa sieht sich trotz der derzeit in Frankreich wütenden Waldbrände auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Feuer seien derzeit keine Bedrohung für den Ausblick, sagte Vorstandsmitglied Guillaume Borie am Freitag in Paris. «Wir betrachten diese Ereignisse als Vorfälle, die wir bewältigen können, ohne dass unsere Leistung darunter leidet». Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern seinen operativen Gewinn im Rahmen der Markterwartungen.