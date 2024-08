Axa will seine Tochter Axa Investment Managers (Axa IM) für 5,1 Milliarden Euro in bar an BNP verkaufen, wie der ebenfalls in Frankreich beheimatete Versicherer am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Die Unterzeichnung des Vertrags soll nach Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern erfolgen und wird für Ende des Jahres erwartet. Vor dem Abschluss der Transaktion soll zudem die Axa-Tochter Select für 300 Millionen Euro an Axa IM verkauft werden, und damit am Ende ebenfalls an BNP. Der Gesamtpreis von 5,4 Milliarden Euro entspreche dem 15-fachen des im vergangenen Jahr erzielten bereinigten Gewinns.