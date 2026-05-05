Die Schadensumme für Autodiebstähle belief sich 2025 auf rund 5 Millionen Franken, wie die Axa am Dienstag mitteilte. Dies sei fast doppelt so viel wie in den Jahren vor der Pandemie, als die Summe zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken gelegen habe. Jährlich würden der Versicherung mittlerweile fast 400 Fälle gemeldet.