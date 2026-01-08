Montana VS/Winterthur (awp/sda) - Zur Sicherung der finanziellen Entschädigung der Opfer und Hinterbliebenen der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS regt die Axa-Versicherung die Bildung eines «Runden Tisches» an. Die Axa-Versicherung ist nach eigenen Angaben die Grundhaftpflichtversicherung der Gemeinde Crans-Montana und die Betriebshaftpflichtversicherung der Bar, in der es brannte.