Der Versicherer Axa hat in der Schweiz ein Pilotprojekt mit GPS-Trackern gestartet, um der stark zunehmenden Zahl von Bootsmotorendiebstählen entgegenzuwirken. Die Zahl der gestohlenen Aussenbordmotoren verdoppelte sich den Angaben zufolge im letzten Jahr auf knapp 120 - also alle drei Tage ein Diebstahl.