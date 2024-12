Die zur Axa-Gruppe gehörende Axa XL hat Mauro De Luca zum neuen Head of Property, Construction & Energy in der Schweiz ernannt. Er werde mit sofortiger Wirkung die lokalen Underwriting-Teams leiten und die strategische Entwicklung in den Bereichen Sach-, Construction- und Energieversicherungen vorantrieben, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.