Krekel erklärte laut Mitteilung, dass die «B.Z.» menschennahen Journalismus könne, der auf Berlin zugeschnitten sei. «Was die Academy kann, ist, alle modernen Formen des Journalismus zu beherrschen und mit einer unbändigen Neugier auszuprobieren, was die Zukunft des Journalismus sein kann, und wie wir diese gestalten.»/svv/DP/jha