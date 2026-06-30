Blick auf den internationalen Markt

Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der «Telegraph»-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken «Politico» und «Business Insider» nutzen. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen. Das deutsche Medienhaus kommt mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der «Daily Mail », Jonathan Harmsworth, zuvor, wie die «Financial Times» zuvor berichtet hatte./svv/DP/nas