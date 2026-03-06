Der Telegraph ist eine der ältesten Zeitungen Grossbritanniens. Eigentlich galt der Daily-Mail-Eigentümer, der auch als Lord Rothermere bekannte Zeitungserbe Jonathan Harmsworth, als aussichtsreichster Interessent. Verkäufer ist der Investor RedBird IMI, eine Gruppe aus den USA und den Emiraten. Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der Telegraph-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken Politico und Business Insider nutzen.
«Wir wollen den Telegraph weiterentwickeln, dabei seinen unverwechselbaren Charakter und sein Erbe bewahren und dazu beitragen, ihn zum meistgelesenen und intellektuell inspirierenden, bürgerlich-konservativen Medium der englischsprachigen Welt zu machen», sagte Springer-Chef Mathias Döpfner. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen./men/err/nas
(AWP)