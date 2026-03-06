Der Medienkonzern Axel Springer übernimmt in einem grossen Zukauf die britische Zeitungsgruppe Telegraph. Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI dafür eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio Euro) in bar, wie das Unternehmen mitteilte. Der Kauf eröffne aus Sicht beider Parteien grosse Chancen - er bewahre die Integrität einer traditionsreichen Medienmarke und schaffe zugleich eine Basis für Wachstum und Expansion in weitere Märkte, hiess es von Springer. Das deutsche Medienhaus kam mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der Daily Mail zuvor, wie die «Financial Times» bereits zuvor berichtet hatte.