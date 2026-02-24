Der Schuldschein bestehe aus zwei Tranchen mit Laufzeiten von bis zu sieben Jahren. An der Transaktion hätten sich mehr als 20 internationale Investoren beteiligt.
Der Erlös werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter Investitionen in neue und bestehende Energieanlagen und -einrichtungen, hiess es weiter. Mit dem Geld wolle man die Wachstumsinvestitionen effizient finanzieren und gleichzeitig eine robuste Kapitalstruktur aufrechterhalten, erklärte Finanzchef Harald Gauck.
Dies ist der zweite Schuldschein der Axpo. Den ersten in Höhe von 600 Millionen Euro hatte der Konzern im Jahr 2022 begeben.
jb/mk
(AWP)