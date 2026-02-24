Der Erlös werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter Investitionen in neue und bestehende Energieanlagen und -einrichtungen, hiess es weiter. Mit dem Geld wolle man die Wachstumsinvestitionen effizient finanzieren und gleichzeitig eine robuste Kapitalstruktur aufrechterhalten, erklärte Finanzchef Harald Gauck.