Das Kühlwasser des AKW wird der Aare entnommen und fliesst danach zurück in den Fluss. Ist die Aare nach der Durchmischung mit dem Kühlwasser wärmer als 25 Grad, muss Axpo die Leistung des Kraftwerks um bis zu 50 Prozent reduzieren. Beträgt die Wassertemperatur auch drei Tage nach der Reduktion der Leistung noch über 25 Grad, muss das AKW heruntergefahren werden, wie das Unternehmen erklärt.