«Die Bedrohungslage - vor allem auch im Cyberraum - hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich von kritischen Infrastrukturen verändert», wird Axpo-Systems-Chef René Oester in der Mitteilung zitiert. Die Angreifer bedienten sich zunehmend professioneller Angriffsmethoden, was Unternehmen unter Druck setze, sich entsprechend zu schützen.