Axpo übernehme die vollständige Ertragsoptimierung des Speichers, einschliesslich der Vermarktung auf dem Grosshandels- und Ausgleichsmarkt sowie die Integration in marktnahe Dienstleistungen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Anlage verfüge über eine Leistung von 24 Megawatt und eine Speicherkapazität von 56 Megawattstunden. Sie befinde sich derzeit im Inbetriebnahmeprozess und die Lizenzierung werde im Januar 2026 erwartet.