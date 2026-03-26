Der Vertrag umfasst die Lieferung von insgesamt 83 Gigawattstunden (GWh) Solarenergie pro Jahr aus den eigenen Anlagen von Axpo. Die im letzten Jahr fertiggestellten Solarfelder befinden sich in den Gemeinden Villadangos del Páramo und Cimanes del Tejar. Zu finanziellen Details machten die Unternehmen keine Angaben.
Mit dem Strom sollen die über 660 McDonald's-Restaurants in Spanien mit Photovoltaikstrom beliefert werden. Die Versorgung mit erneuerbarem Strom leiste einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaneutralität der Fastfood-Kette in Spanien, hiess es.
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(AWP)