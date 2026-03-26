Der Vertrag umfasst die Lieferung von insgesamt 83 Gigawattstunden (GWh) Solarenergie pro Jahr aus den eigenen Anlagen von Axpo. Die im letzten Jahr fertiggestellten Solarfelder befinden sich in den Gemeinden Villadangos del Páramo und Cimanes del Tejar. Zu finanziellen Details machten die Unternehmen keine Angaben.