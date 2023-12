Die Axpo erzielte im per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 eine Gesamtleistung von rund 10,5 Milliarden Franken und damit fast genau so viel wie im Vorjahr. Während die Preise für Strom und Gas tiefer waren als im Rekordjahr 2021/22, produzierte der Versorger mehr Strom mit seinen Kraftwerken (Atom- und Wasserkraft sowie erneuerbare Energiequellen). So habe unter anderem das Wetter besser mitgespielt, etwa im Sommer sei es nasser gewesen als im Jahr zuvor, hiess es vom Unternehmen am Montag.