Die Gesamtleistung betrage damit 24,8 Megawatt mit einer prognostizierten Jahresproduktion von rund 70 Gigawattstunden, wie Axpo am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche dem Bedarf von rund 9300 finnischen Vier-Personen-Haushalten.
sta/cg
(AWP)
Der Energieversorger Axpo hat seinen ersten Onshore-Windpark in Finnland in Betrieb genommen. Der Windpark Lålax in der Region Österbotten besteht aus vier Windkraftanlagen des Typs Vestas mit einer Nennleistung von jeweils 6,2 Megawatt.
