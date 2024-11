Mit der Erneuerung soll die Versorgungssicherheit in der Region verbessert werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dazu will die Axpo die bestehenden Schaltanlagen altersbedingt ersetzen. Die Schaltanlage im Kraftwerk Willdegg-Brugg (KWWB) haben den Angaben nach ihr «technisches Lebensende» erreicht.