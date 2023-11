Bei der am Freitag vorgestellten Anlage handelt es sich bereits um das vierte Projekt der Axpo für ein Solarkraftwerk in der Region. Weitere Projekte für solche Grossanlagen im Bündner Oberland treibt der Energiekonzern im Skigebiet Disentis voran und beim Nalps-Stausee in Sedrun. Mit einer Produktionsleistung von 17 Gigawattstunden (GWh) beziehungsweise 13 GWh sind diese Anlagen etwas kleiner, als die geplanten in Ilanz.