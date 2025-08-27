Diese könnten kombiniert rund 54 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, wie die Axpo am Mittwoch mitteilte. Auf dem Boden von Rüthi und Sennwald sollen je drei Anlagen entstehen, in Altstätten eine weitere. Grund für diese Standortwahl sei etwa, dass die Axpo bereits eine geeignete Parzelle in Rüthi besitze.