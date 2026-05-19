Die Schwerpunkte der Revision umfassten somit Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen. Von den gesamt 121 Brennelementen wurden 20 ersetzt. Die Revisionsarbeiten wurden von der Ensi und dem Schweizerischen Verein für technische Inspektionen SVTI begleitet. Die Kernbeladung wurde durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und das Bundesamt für Energie (BFE) verifiziert.