Der Speicher wird eine Leistung von 150 Megawatt und eine Kapazität von 300 Megawattstunden haben. Dies entspricht der Leistung, die geschätzt 10'000 bis 15'000 Haushalte während eines ganzen Tages verbrauchen. Die Anlage zählt nach der Fertigstellung zu den grössten Projekten dieser Art im Land. Sie soll helfen, das Stromnetz zu stabilisieren und erneuerbare Energien besser zu integrieren.