2025 wurde im St. Galler Parlament über die Löhne bei der Axpo diskutiert. Die Fraktionen von SP-Grüne-GLP und SVP forderten in einem gemeinsamen Vorstoss eine Lohndecklung für die Konzernleitung der Axpo Holding. Die Regierung zeigte Verständnis und erklärte, sie werde über die SAK «eine massvolle Vergütungspolitik» einfordern. Der Kanton St. Gallen ist über die SAK mit 12,5 Prozent an der Axpo Holding AG beteiligt.