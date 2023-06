Die Gesamtleistung der Axpo, das Mass für den Umsatz bei einem Energiekonzern, stieg in dem im März beendeten Halbjahr um 8 Prozent auf 6,50 Milliarden Franken, wie die Gruppe am Montag mitteilte. Mit 14,2 TWh habe Axpo in der Berichtsperiode rund 40 Prozent des Stromverbrauchs in der Schweiz abgedeckt, hiess es.