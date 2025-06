Die CKW Fiber Services AG betreibt eigene Glasfasernetze und ist den Angaben zufolge die grösste Anbieterin von IT-Infrastruktur-Flächen in der Zentralschweiz. Ende 2022 hatte das Unternehmen das Datacenter in Rotkreuz in Betrieb genommen. Der Standort in Emmen und die 15 Arbeitsstellen sollen auch nach der Transaktion erhalten bleiben, heisst es.