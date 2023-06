Gemeinsam mit den anderen ENAG-Partnern geht es in dem Vertrag insgesamt um 180 Megawatt Leistung aus Frankreich. Jährlich fliessen so rund 1'500 Gigawattstunden Strom in die Schweiz, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 350'000 Vierpersonenhaushalten entspreche.