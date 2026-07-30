Es handle sich dabei um einen 207-Megawatt-Batteriespeicher in Norditalien, wie Axpo am Donnerstag mitteilte. Der auf zehn Jahre angelegte «Tolling»-Vertrag unterstütze zudem den Aufbau eines Energiespeichers mit einer Kapazität von insgesamt 830 Megawatt-Stunden und sorge so für Flexibilität im italienischen Stromnetz.