Der Verkauf betrifft 21 Windkraftanlagen aus dem Jahr 2022 in den Regionen Centre-Val de Loire, Hauts-de-France und Nouvelle-Aquitaine in Frankreich. Sie generieren den Angaben zufolge eine Gesamtleistung von 72 Megawatt. Das Geschäft mit Windpärken in Frankreich verfüge über eine «gut gefülle Entwicklungspipeline», liess sich die Leiterin der Wind-Division bei Axpo in der Mitteilung zitieren.