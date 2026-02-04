Die zweite erfolgreiche Verlängerung der Kreditlinie bestätige zudem das Vertrauen der Finanzmärkte in Axpo, heisst es in einem Communiqué vom Mittwochabend. Die ursprünglich vor zwei Jahren mit einem internationalen Konsortium von mehr als 30 Banken vereinbarte Kreditlinie wurde auf Wunsch von Axpo im November 2025 von 7,0 Milliarden Euro auf 5,0 Milliarden Euro reduziert.