Gleichzeitig bleibe der Weiterbetrieb bestehender Kernkraftwerke zentral. «Das gibt uns Zeit für den Ausbau anderer Kapazitäten und ist aus volkswirtschaftlicher Sicht gleichzeitig die kostengünstigste Option für Winterstrom in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten», sagte Sieber in dem am Montag veröffentlichten Gespräch.