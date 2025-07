Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil den Entscheid des Bakom bestätigt. Durch die Ausstrahlung des rund fünfminütigen Siegerinterviews, in dem das Zigarren-Logo auf dem Mikrofon deutlich sichtbar gewesen sei, habe die AZ Regionalfernsehen AG eine unzulässige - wenn auch unentgeltliche - Werbewirkung für ein Tabakprodukt erzielt.