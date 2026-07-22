Die Strasse von Hormus im Osten der Arabischen Halbinsel, wo es im Iran-Krieg wiederholt zu Angriffen auf Öltanker und andere Handelsschiffe kommt, steht seit Monaten im Fokus. Im Westen der Halbinsel liegt zudem vor Jemens Küste der Bab al-Mandab («Tor der Tränen» oder «Tor der Klagen»). Durch diese Meerenge führt der Seeweg von Asien über den Suezkanal nach Europa. Sie hat als Umgehungsroute für die Strasse von Hormus etwa bei Ölexporten Saudi-Arabiens zunehmend an Bedeutung gewonnen.