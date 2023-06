In den fünf Handelstagen bis 21. Juni seien aus dem Tech-Sektor zwei Milliarden Dollar abgezogen worden, so viel wie seit zehn Wochen nicht, merkt BofA-Stratege Michael Hartnett unter Verweis auf EPFR-Global-Daten an. Der Nasdaq-100-Index hat in diesem Jahr 38 Prozent zugelegt und steuert auf das beste Halbjahr seit den letzten sechs Monaten 1999 zu. Damals rückte der technologielastige Index um 61 Prozent vor, nach einem Plus von 26 Prozent im ersten Halbjahr.