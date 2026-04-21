Mit Rattengift in Babynahrung versucht ein Unbekannter, den Babykostherstellers Hipp zu erpressen. Eltern sind in Sorge, die Polizei sucht nach dem mutmasslichen Täter. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt. Laboruntersuchungen ergaben, dass diese Rattengift enthielten. In Deutschland wurden keine mit Gift verunreinigten Gläser gefunden. Ein Glas wird aber im österreichischen Burgenland noch unter Hochdruck gesucht. Wie die Polizei hier vorgeht, gaben die Ermittler aus taktischen Gründen nicht an.