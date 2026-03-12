Bis gegen 9.45 Uhr gewinnt die Aktie 8,6 Prozent auf 59,70 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,5 Prozent im Minus steht. Die bisherigen Verluste im laufenden Jahr sind damit wieder wettgemacht.
Analysten werten den Jahresabschluss überwiegend positiv. Vor allem das starke Schlussquartal und die über den Erwartungen liegenden Margen kommen gut an. Die neu formulierte Umsatzguidance für 2026 mit einem Wachstum von 35 bis 45 Prozent in Lokalwährungen liegt derweil im Rahmen der Erwartungen oder leicht darunter. Dennoch steht das Unternehmen laut Octavian vor einem deutlichen Wachstumssprung, wobei der Hochlauf der neuen Produktionslinien zusätzlichen Spielraum nach oben bieten könnte.
Auch die in Aussicht gestellte EBITDA-Marge im tiefen Dreissigerbereich und der Fortschritt beim wichtigen Produktionsgebäude «K» werden positiv gewertet. Als zentrale Frage bleibt laut ZKB allerdings die Finanzierung des weiterhin sehr hohen Investitionsbedarfs. Vontobel sieht Bachem insgesamt aber gut positioniert, um von der Transformation zu einem führenden Peptidhersteller zu profitieren.
jl/cg
(AWP)