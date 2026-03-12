Analysten werten den Jahresabschluss überwiegend positiv. Vor allem das starke Schlussquartal und die über den Erwartungen liegenden Margen kommen gut an. Die neu formulierte Umsatzguidance für 2026 mit einem Wachstum von 35 bis 45 Prozent in Lokalwährungen liegt derweil im Rahmen der Erwartungen oder leicht darunter. Dennoch steht das Unternehmen laut Octavian vor einem deutlichen Wachstumssprung, wobei der Hochlauf der neuen Produktionslinien zusätzlichen Spielraum nach oben bieten könnte.