Angesichts der deutschen Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat, über die an diesem Mittwoch in der UN-Generalversammlung abgestimmt wird, sagte Baerbock: «Jetzt in dieser Phase in den Sicherheitsrat zu gehen, ist keine einfache Aufgabe.» Nicht nur mit Blick auf die vom Iran blockierte und für die weltweite Energieversorgung wichtige Strasse von Hormus sei der Rat «das Hauptgremium für Frieden und Sicherheit» und die Einhaltung der UN-Charta.