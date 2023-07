Aussenministerin Annalena Baerbock hat die Wirtschaft angesichts der Herausforderungen durch China aufgefordert, Deutschland gemeinsam mit der Politik widerstandsfähiger zu machen. "Es braucht gerade in diesen Zeiten, um gemeinsam stark zu sein, ein Vertrauen auch in der Gesellschaft, dass Politik und Wirtschaft nicht gegeneinander arbeiten, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei einem Auftritt mit dem Chef des Chemie-Riesen BASF , Martin Brudermüller, in der Konzernzentrale in Ludwigshafen.

19.07.2023 17:17