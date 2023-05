Israel hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Dabei gab es mehrere Tote. Das israelische Militär erklärte, es ziele mit Präventivschlägen auf Raketen-Stellungen der radikalen Palästinenser-Gruppe Islamischer Dschihad. Ein Militärsprecher sagte am Mittwoch, mehr als 270 Raketen seien innerhalb von zwei Stunden auf Israel abgefeuert worden. Ägypten bemüht sich wie schon in vorherigen Fällen um eine Waffenruhe. (Bericht von Alexander Ratz Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)