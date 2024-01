Gefahr von Cyber-Angriffen hat zugenommen

Technische Abhängigkeiten können nach Einschätzung der Aufsicht die Finanzstabilität gefährden. «Eine grosse Gefahr geht auch von Cyber-Attacken aus», sagte Branson. «Seit Jahren häufen sich die Vorfälle. In Deutschland ist die Bedrohung laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik so hoch wie nie.» Die Bafin will künftig regelmässig ein Cyber-Lagebild für den Finanzsektor erstellen sowie Krisen- und Notfallübungen organisieren, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Branson mahnte: «Die Unternehmen müssen ihre IT-Risiken im Griff haben.»/ben/DP/jha