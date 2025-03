Im Wirecard-Skandal hat die Finanzaufsicht Bafin das Offensichtliche festgestellt: Die mutmasslich jahrelang falschen Geschäftszahlen des 2020 kollabierten Dax -Konzerns trieben die Börsenkurse in die Höhe. Das sagte ein als Gutachter und Zeuge geladener Mitarbeiter der Bundesbehörde im Münchner Strafprozess um den grössten Fall von Wirtschaftsbetrug in Deutschland nach 1945. «Wir hätten einen sehr starken Kursrückgang gesehen, wenn das so bekannt gewesen wäre», sagte der 44 Jahre altes Bundesbeamte.