Die Zinsmargen bei den Geldhäusern würden jetzt unter anderem durch den Wettbewerb wieder zurückgehen, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. «Ich erwarte ein etwas weniger profitables Umfeld für die Banken in der nächsten Zeit.» Dazu kämen die Risiken durch die konjunkturellen Probleme. «Da kommt schon etwas auf den Bankensektor zu», sagte Branson. Die Profitabilität der Branche sei aber gut.