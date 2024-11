Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin will den Konzernabschluss 2023 des kriselnden Agrarkonzern Baywa prüfen. Es lägen «konkrete Anhaltspunkte» für Verstösse bei Konzernabschluss und Konzernlagebericht vor, teilte die Bundesanstalt am Montagabend nach Börsenschluss mit. So könne es sein, dass Baywa Risikomanagementziele und -methoden fehlerhaft dargestellt habe. «Dazu gehört die Pflicht, das Liquiditätsrisiko zu beschreiben, also das Risiko, dass das Unternehmen seine Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich erfüllen kann. Dies schliesst das Refinanzierungsrisiko ein», hiess es weiter.