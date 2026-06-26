Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Dax -Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen hat, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn und Frankfurt mitteilte. Der Kurs der Aktie sackte am Freitag um rund sechs Prozent ab. Vorbörslich hatte die Aktie noch deutlich stärker unter Druck gestanden.